Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 607
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:44

Сколько стоит нарезка лекал для авто и где её можно купить в нашем городе? Я хочу сначала прогуляться по страницам каталога, а потом задать вопросы сотруднику и получить на них ответы. Что скажете на это?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 609
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:00

Я скажу, что сама просматривала в интернете отзывы и сравнивала цены, а потом уже только сделала выбор в пользу одной организации. Не получилось вот так просто взять и пройти мимо сообщения, нарезка лекал для авто доступна для покупки в онлайн формате. Быстро и удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому я не смогла вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, решила выступить экспертом и поделиться для удобства ссылкой. Хорошо, что в любой удобный момент можно задать вопросы сотруднику, и он обязательно на них ответит и поможет разобраться во всех важных организационных нюансах, как это было в моей ситуации.
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