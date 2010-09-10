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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 611 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:06 Хочу записать дочь на курс эмоционального интеллекта, чтобы она умела управлять своими эмоциями. Поможете советами? Какую школу выбрать? Буду благодарна за комментарии и от советов я точно не откажусь. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 609 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 14:46 Конечно, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт. Поэтому, не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Рекомендую найти ответы на все свои интересующие вопросы, тут https://startum77.ru/entilect написано, что курс эмоционального интеллекта рассчитан на детей от 5 лет. Если возникнут вопросы – обязательно задавайте их сотруднику, и он выйдет на связь уже через несколько минут и ответит вам, поможет выбрать дни и время для обучения. Я считаю, что нужно обязательно спрашивать, на помощь всегда готов прийти сотрудник, и всё буквально разложить по полочкам. Вернуться к началу

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