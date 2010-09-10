Подскажите
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Подскажите
Хочу записать дочь на курс эмоционального интеллекта, чтобы она умела управлять своими эмоциями. Поможете советами? Какую школу выбрать? Буду благодарна за комментарии и от советов я точно не откажусь.
Re: Подскажите
Конечно, могу скинуть вам для удобства ссылку на сайт. Поэтому, не получилось вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Рекомендую найти ответы на все свои интересующие вопросы, тут https://startum77.ru/entilect написано, что курс эмоционального интеллекта рассчитан на детей от 5 лет. Если возникнут вопросы – обязательно задавайте их сотруднику, и он выйдет на связь уже через несколько минут и ответит вам, поможет выбрать дни и время для обучения. Я считаю, что нужно обязательно спрашивать, на помощь всегда готов прийти сотрудник, и всё буквально разложить по полочкам.
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