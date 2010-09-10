Подскажите
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Подскажите
Как вы считаете, стоит ли покупать конвейерную ленту с доставкой по стране на сайте незнакомой компании? Или лучше собрать как можно больше полезной информации и отзывов, а потом решение принять?
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, я сама изучила больше десятка сайтов. Не получилось вот так просто взять и остаться в стороне от вашего сообщения. Рекомендую прогуляться по страницам каталога организации, которая успела себя неплохо зарекомендовать. Компания Капром осуществляет продажу конвейерной ленты не только с доставкой по Нижнему Новгороду, но и по всей территории страны. Быстро и удобно, не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, поэтому захотелось отписаться и сэкономить ваше время и нервы – ссылку сохранить себе в закладки браузера обязательно нужно, она вам ещё точно пригодится.
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