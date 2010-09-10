Афиша

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Афиша

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:37

Кто подскажет где посмотреть на афишу концертов этого года в Москве?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Афиша

Сообщение Радищева » Сегодня, 09:12

Шапошникова писал(а):Кто подскажет где посмотреть на афишу концертов этого года в Москве?
И на этот год и на следующий 2024 есть вот такая вот https://musclub.ru/events/moscow онлайн афиша концертов в Москве. Можно на неё делать поисковый запрос по артисту или же смотреть отдельно список концертов отсортированных по жанру музыки. Как по мне это самая удобная в пользовании афиша которую я только встречала.
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