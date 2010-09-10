Афиша
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Афиша
Кто подскажет где посмотреть на афишу концертов этого года в Москве?
Re: Афиша
И на этот год и на следующий 2024 есть вот такая вот https://musclub.ru/events/moscow онлайн афиша концертов в Москве. Можно на неё делать поисковый запрос по артисту или же смотреть отдельно список концертов отсортированных по жанру музыки. Как по мне это самая удобная в пользовании афиша которую я только встречала.Шапошникова писал(а):Кто подскажет где посмотреть на афишу концертов этого года в Москве?
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