Стоматологические инструменты
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Стоматологические инструменты
Подскажите где вы для своих клиник закупаете стоматологические инструменты?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Стоматологические инструменты
Для своей стоматологии я делаю оптовые закупки инструментов в интернет-магазине MyDent https://MyDent24.ru/ У них вся продукция сертифицированная и есть бонус в пятьсот рублей каждому кто зарегистрируется. Думаю вам он как раз может пригодиться если решите тоже там что-то купить.Радищева писал(а):Подскажите где вы для своих клиник закупаете стоматологические инструменты?
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