Стоматологические инструменты

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Стоматологические инструменты

Сообщение Радищева » Сегодня, 08:00

Подскажите где вы для своих клиник закупаете стоматологические инструменты?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Стоматологические инструменты

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:27

Радищева писал(а):Подскажите где вы для своих клиник закупаете стоматологические инструменты?
Для своей стоматологии я делаю оптовые закупки инструментов в интернет-магазине MyDent https://MyDent24.ru/ У них вся продукция сертифицированная и есть бонус в пятьсот рублей каждому кто зарегистрируется. Думаю вам он как раз может пригодиться если решите тоже там что-то купить.
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