Кто знает хорошую крипту в которую можно вложить средства?
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Кто знает хорошую крипту в которую можно вложить средства?
Кто знает хорошую крипту в которую можно вложить средства?
Re: Кто знает хорошую крипту в которую можно вложить средства?
Если у вас много вопросов по данной теме, то стоит поискать тематичную статью от толковых авторов, например вот эту - https://institutiones.com/innovations/4 ... allet.html по теме. Ознакомьтесь с ней, думаю почерпнете немало полезного. Сейчас на просторах сети есть очень много хорошей информации, главное уметь ее правильно искать.
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