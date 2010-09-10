Что такое BTC wallet? Кто пользовался?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что такое BTC wallet? Кто пользовался?

Сообщение klonik » Сегодня, 11:53

Что такое BTC wallet? Кто пользовался?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 613
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что такое BTC wallet? Кто пользовался?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:55

Рекомендую ознакомиться со статьей https://plitki.com/otdelka-polov-potolk ... aboti.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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