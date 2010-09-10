Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 614
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:56

Всем привет. Как вы считаете, стоит ли покупать бетон на сайте незнакомой московской компании? Либо, для начала нужно прогуляться по страницам разных организаций в интернете? Буду благодарна за мнения.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 616
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:38

Я считаю, что нужно обязательно очень внимательно в интернете ознакомиться с информацией. Поэтому, не смогла вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения. Рекомендую посетить сайт проверенной компании, которая уже не первый год предлагает всем и каждому клиенту свои услуги. Купить бетон можно онлайн, сократить время на поиски в интернете вам удастся уже через несколько минут. На помощь всегда готов прийти менеджер, он ответит на вопросы, а там уже останется согласовать день и время доставки. Никаких тебе лишних организационных вопросов, всё сделают профессионалы своего дела и поэтому, мне захотелось отписаться и помочь.
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