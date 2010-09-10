Помогите найти
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Помогите найти
Помогите найти толкового мастера для кладки камина.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Помогите найти
В как отличить толкового мастера от нетолкового в объявлении. Это считаю невозможно так что лучше искать мастера среди своих знакомых которым уже кто-то делал кладку барбекю и они остались довольны. Мне вот в Ростове именно так и удалось сделать. Дали наводку посмотреть тут на примеры работ человека и я поняла нам такой профессионал как раз и нужен. Выполнил работу на пять.Радищева писал(а):Помогите найти толкового мастера для кладки камина.
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