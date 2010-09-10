Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Привет. Хочу поехать куда-то на детокс и заодно отдохнуть. Можете проконсультировать меня и поделиться советами, какой курорт выбрать? Я буду благодарна вам за ответы и от советов в любом случае не откажусь.