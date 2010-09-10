Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:30

Привет, всем. Хотела у вас спросить, где покупать запчасти на китайский автомобиль? Надеюсь, что поможете мне и поделитесь советами, куда стоит заглянуть в ближайшее время и на что обратить внимание?
Вернуться к началу
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:38

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама сравнивала цены, прежде чем выбрать один интернет магазин. И вот готова отписаться и помочь советом, потому что нашла хорошую торговую площадку для сотрудничества. Вот тут https://ekb.kitzapchasti.ru/ можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные, заявку рассмотрит менеджер и ответит на интересующие вас вопросы. Цены адекватные, поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила проконсультировать и поделиться информацией теоретического плана, которая точно пригодится.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей