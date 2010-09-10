Подскажите
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Подскажите
Привет, всем. Хотела у вас спросить, где покупать запчасти на китайский автомобиль? Надеюсь, что поможете мне и поделитесь советами, куда стоит заглянуть в ближайшее время и на что обратить внимание?
Re: Подскажите
Здравствуйте. Я вас понимаю, сама сравнивала цены, прежде чем выбрать один интернет магазин. И вот готова отписаться и помочь советом, потому что нашла хорошую торговую площадку для сотрудничества. Вот тут https://ekb.kitzapchasti.ru/ можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные, заявку рассмотрит менеджер и ответит на интересующие вас вопросы. Цены адекватные, поэтому не смогла пройти мимо вашего сообщения, решила проконсультировать и поделиться информацией теоретического плана, которая точно пригодится.
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