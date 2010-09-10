Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Приветик. Помогите советами, где можно ранобэ начать читать? Думаю, что обязательно нужно с вами обсудить этот вопрос и надеюсь, что вы поможете мне советами и проконсультируете уже в ближайшее время.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:46

Конечно, помогу чем смогу. Я решила в интернете прогуляться по сайтам, прежде чем остановиться на одной площадке. И вот не получилось взять и пройти мимо вашего сообщения, обязательно советую начать ранобэ читать онлайн уже в ближайшее время. Хорошо, что можно найти порталы, которые готовы порадовать очень интересной коллекцией. Не получилось пройти мимо вашего сообщения, решила проконсультировать и помочь, потому что уверена – ссылка в любом случае пригодится. Нужно иногда погружаться в мир фантастики, забывать о скучной и серой повседневности.
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