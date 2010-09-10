Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Друзья, нужна ваша консультация и помощь, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы выбрать и купить демисезонное пальто с доставкой по стране? Было бы неплохо обсудить эту тему, и я рассчитываю на комментарии.
Re: Подскажите
Привет. Я сама просматривала в интернете сначала многочисленные каталоги, а потом – остановилась на предложении о сотрудничестве одной организации. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, женские демисезонные пальто можно заказать онлайн, нужно только прогуляться по страницам проверенной и надёжной площадки. На помощь готов прийти менеджер, чтобы помочь с выбором модели, способа оплаты или же доставки – обязательно спрашивайте.
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