Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:30

Можете отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть прямо сейчас, чтобы прогуляться по страницам каталога интернет магазина с запчастями и купить то, что нужно? У меня китайская машина, буду благодарна за комментарии.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:17

Я вас понимаю, потому что сама просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только – сделала выбор в пользу одной компании. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения и пройти мимо него. Здесь https://rostov-na-donu.kitzapchasti.ru/ в наличии всегда запчасти на разные модели и марки китайских машин можно найти и заказать с доставкой по городу или же по стране. Порадовали невысокие цены и быстрая обработка заказов. Буду продолжать и дальше пользоваться услугами этой конторы.
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