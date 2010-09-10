Подскажите
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Подскажите
Добрый день. Начальник хочет открыть филиал своей компании в Сербии, попросил меня решить этот вопрос как можно скорее. Можете отписаться и проконсультировать, куда стоит заглянуть в ближайшее время?
Re: Подскажите
Да, конечно. Я была на вашем месте, сама просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только остановилась на одном сайте. И вот не получилось пройти мимо сообщения, решила выступить экспертом и помочь вам настроиться на сотрудничество. Вот эта ссылка окажется полезной и придёт на помощь. Ребята много лет работают в этой сфере и помогут в сжатые сроки решить любой вопрос, связанный с открытием филиала компании в Сербии, или же покупкой готового бизнеса. Будем и дальше продолжать с ними взаимодействовать, я осталась довольна.
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