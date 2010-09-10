Сообщение zevc » Сегодня, 13:05

Добрый день. Начальник хочет открыть филиал своей компании в Сербии, попросил меня решить этот вопрос как можно скорее. Можете отписаться и проконсультировать, куда стоит заглянуть в ближайшее время?