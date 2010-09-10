Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:40

Как вступить в СРО строителей в Екатеринбурге? Буду благодарна вам за любые комментарии и от советов точно не откажусь. Нужны контакты проверенной компании, которая готова порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками решения вопросов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 622
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:54

Могу поделиться с вами ссылкой на сайт проверенной организации, в которую мне уже приходилось не так давно обращаться. Рекомендую вам не спеша ознакомиться с условиями сотрудничества, здесь https://ekb.stroyurist.ru/services/sro/sro-stroiteley/ всё расписано о стоимости вступления в СРО и сроках. Ребята настоящие профессионалы своего дела, всегда готовы пойти на встречу и помочь с решением любого, даже спорного вопроса. Рекомендую вам внимательно ознакомиться с информацией теоретического плана, поэтому – чем быстрее обратитесь, тем быстрее ваша компания вступит в СРО строителей в Екатеринбурге.
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