Сообщение zevc » Сегодня, 09:49

Привет. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать анекдоты про гаишников и полицейских? Нужна помощь, нет желания тратить время на просмотр разных сайтов и поэтому, буду вам благодарна за любые рекомендации.