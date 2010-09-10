Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:49

Привет. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать анекдоты про гаишников и полицейских? Нужна помощь, нет желания тратить время на просмотр разных сайтов и поэтому, буду вам благодарна за любые рекомендации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:16

Здравствуйте. Мне коллега по работе посоветовал в интернете читать смешные истории и сразу себе куда-то ссылочку сохранить. И теперь у меня есть замечательная традиция, еду на работу утром в общественном транспорте и читаю анекдоты самые разные, настроение себе поднимаю. Иногда замечаю, что люди тоже читают мои смешные истории, заглядывают в экран и улыбаются. Решила с вами поделиться ссылкой на сайт, потому что уверена – она точно ещё пригодится. Будем вместе смеяться над анекдотами, коллекция очень большая.
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