Подскажите
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Подскажите
Привет. Куда вы чаще всего заглядываете, чтобы читать анекдоты про гаишников и полицейских? Нужна помощь, нет желания тратить время на просмотр разных сайтов и поэтому, буду вам благодарна за любые рекомендации.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Мне коллега по работе посоветовал в интернете читать смешные истории и сразу себе куда-то ссылочку сохранить. И теперь у меня есть замечательная традиция, еду на работу утром в общественном транспорте и читаю анекдоты самые разные, настроение себе поднимаю. Иногда замечаю, что люди тоже читают мои смешные истории, заглядывают в экран и улыбаются. Решила с вами поделиться ссылкой на сайт, потому что уверена – она точно ещё пригодится. Будем вместе смеяться над анекдотами, коллекция очень большая.
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