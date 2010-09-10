Подскажите
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Подскажите
Друзья, расскажите, куда вы заглядываете, время от времени, чтобы поиграть в шарики онлайн? Мне нужна ваша консультация и помощь, поэтому решила написать и поинтересоваться. Как быть?
Re: Подскажите
Знакомая ситуация, я сама просматривала в интернете разные сайты, а потом – остановилась на одной площадке, она посвящена играм в шарики. Можно выбрать шарики-стрелялки, легендарную Зуму и хорошо провести свободное время. На странице https://shariki.games/ вам удастся ознакомиться с каталогом игр. Все они бесплатные, мне очень нравится посещать этот сайт, каждый раз открываю для себя какое-то новое развлечение. Вы себе даже не представляете, как быстро время летит, когда играешь в шарики – уровни становятся всё сложнее и приходится играть сосредоточенно. Лучше ссылку себе куда-то сохранить, чтобы не пришлось потом, снова на поиски отправляться в интернет.
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