Сообщение zevc » Сегодня, 10:05

Друзья, расскажите, куда вы заглядываете, время от времени, чтобы поиграть в шарики онлайн? Мне нужна ваша консультация и помощь, поэтому решила написать и поинтересоваться. Как быть?