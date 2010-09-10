Поздравление

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поздравление

Сообщение klonik » 54 минуты назад

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы выбрать пожелание с юбилеем и скопировать его? Скоро маме исполнится 50 лет, и я решила – нужно заранее решать такие важные вопросы.
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