Сообщение klonik » 54 минуты назад

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы выбрать пожелание с юбилеем и скопировать его? Скоро маме исполнится 50 лет, и я решила – нужно заранее решать такие важные вопросы.