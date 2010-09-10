Поздравление
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Поздравление
Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы выбрать пожелание с юбилеем и скопировать его? Скоро маме исполнится 50 лет, и я решила – нужно заранее решать такие важные вопросы.
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