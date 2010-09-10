Поздравление

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поздравление

Сообщение klonik » Сегодня, 12:20

Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы выбрать пожелание с юбилеем и скопировать его? Скоро маме исполнится 50 лет, и я решила – нужно заранее решать такие важные вопросы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Поздравление

Сообщение zevc » Сегодня, 13:56

Здравствуйте. Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только – решила остановиться на одном из них. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения, рекомендую заглянуть вот сюда https://pozdravleniya-vse.ru/category/s-yubileem/ чтобы уже через несколько минут выбрать подходящее пожелание с юбилеем для близкого вам человека. Не получилось вот так просто взять и пройти мимо сообщения, стараюсь всегда делиться ссылками на проверенные и надёжные площадки и вам советую поступать также – можно помочь другим людям.
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