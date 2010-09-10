Сообщение zevc » Сегодня, 10:04

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, как иммигрировать за границу? Я знаю английский язык и уже добилась неплохих успехов в гимнастике. Надеюсь, что поможете мне советами и проконсультируете.