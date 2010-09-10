Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 626
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:04

Хотела у вас поинтересоваться и спросить, как иммигрировать за границу? Я знаю английский язык и уже добилась неплохих успехов в гимнастике. Надеюсь, что поможете мне советами и проконсультируете.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 628
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:00

Помогу, чем смогу. Мне вот самой пришлось ознакомиться с ценами, а потом только – решила воспользоваться услугами одной компании. Не получилось остаться в стороне от вашего сообщения, захотелось помочь. Иммиграция для успешных людей позволит вам выехать свободно за границу и там устроиться жить. Думаю, что такой шанс упускать не нужно, тем более – если ребята сами готовы помочь и поделиться рекомендациями, оформят документы и сделают всё остальное. Не зря я сохранила ссылку себе в закладки, и вот она снова пригодилась.
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