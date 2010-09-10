Тайский Массаж
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Тайский Массаж
Недавно посетила топовый Spa-Салон, и была очарована подходом к клиентам, раннее нигде такого не встречала. У этого массажного салона https://thaibeautyspa.ru/ мастера относятся с особым деятельным состраданием согласно заветам Шиваго - известного как лечащего личного врача Будды Шакьямуни. Кстати специалисты там подобраны максимально опытные, у которых опыт работы за плечами не только в Тае, но многих зарубежных странах и имеющих множество дипломов и различных достижений. Рекомендую!!!
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