Тайский Массаж

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Тайский Массаж

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 15:52

Недавно посетила топовый Spa-Салон, и была очарована подходом к клиентам, раннее нигде такого не встречала. У этого массажного салона https://thaibeautyspa.ru/ мастера относятся с особым деятельным состраданием согласно заветам Шиваго - известного как лечащего личного врача Будды Шакьямуни. Кстати специалисты там подобраны максимально опытные, у которых опыт работы за плечами не только в Тае, но многих зарубежных странах и имеющих множество дипломов и различных достижений. Рекомендую!!!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей