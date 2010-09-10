Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 629
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:06

Как часто вы сотрудничество ведёте с незнакомыми интернет магазинами запчастей для автомобилей? Буду благодарна за мнения, нужны запчасти на китайскую машину и поэтому, я решила написать вам и спросить.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 627
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:25

Знакомая ситуация, потому что мне самой пришлось ознакомиться с ценами на запчасти. Выбор остановила на конторе, которая не первый год предлагает клиентам покупать запчасти на китайские автомобили. Здесь https://krasnodar.kitzapchasti.ru/catal ... aya-chast/ была найдена ходовая, поэтому захотелось помочь вам и поделиться ссылкой на проверенную и надёжную организацию. Всегда спрашивайте, если есть вопросы и вам обязательно на них ответят, я сама так обычно делаю и вот не получилось пройти мимо сообщения, решила выступить экспертом.
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