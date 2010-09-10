Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:30

Всем привет. Я решила у вас поинтересоваться и спросить, куда стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы преобразовать файл в PDF? Если честно, то у меня нет совершенно никакого желания тратить драгоценные минуты на поиски в онлайне.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 633
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:15

Здравствуйте. Мне срочно нужно было решить вопрос с поиском сайта, который можно было бы посещать каждый раз. И я отправилась изучать страницы разных порталов. Заглянула вот сюда https://www.coolutils.com/online/PDF-Converter/ и была удивлена, что воспользоваться сервисом можно бесплатно. Благодаря конвертеру уже через несколько секунд файл превратится в PDF. Очень удобно, никаких тебе лишних трат времени и нервов, поэтому захотелось отписаться и помочь вам советом, скинуть для удобства ссылку, которая в любом случае пригодится. По мере необходимости посещаю эту площадку, услуги бесплатные.
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