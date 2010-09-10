Как правильно выбрать пластиковые окна?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как правильно выбрать пластиковые окна?

Сообщение zevc » Сегодня, 15:54

Как правильно выбрать пластиковые окна?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 633
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как правильно выбрать пластиковые окна?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:02

Интересный у вас вопрос, на который легко бы могли найти ответ в интернете) Но раз сами не можете, то могу вам советовать вот тут https://www.justmedia.ru/news/russiaand ... ovyye-okna полистать написанное умными людьми) Думаю прочитав все от и до больше вопросов не останется)
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