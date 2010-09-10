Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:54

Сколько стоят курсы повышения квалификации строителей в Самаре? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня, поделитесь ссылками на проверенные сайты. Буду благодарна за ответы.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:17

Приветствую, вас. Я сама всегда стараюсь просматривать в интернете отзывы, а потом только – останавливаться на одной компании для сотрудничества. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения, решила выступить экспертом и поделиться для удобства ссылкой. Вот здесь https://samara.stroyurist.ru/services/s ... troiteley/ можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные, на помощь обязательно придёт сотрудник поможет вам, ответит на вопросы. Пройти повышение квалификации можно в удобное время, ещё и цены адекватные – это ещё один плюс. Захотелось помочь вам советом и поэтому, решила отписаться.
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