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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 632 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:54 Сколько стоят курсы повышения квалификации строителей в Самаре? Надеюсь, что вы отпишетесь и проконсультируете меня, поделитесь ссылками на проверенные сайты. Буду благодарна за ответы. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 635 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 19:17 Приветствую, вас. Я сама всегда стараюсь просматривать в интернете отзывы, а потом только – останавливаться на одной компании для сотрудничества. И вот не получилось остаться в стороне от сообщения, решила выступить экспертом и поделиться для удобства ссылкой. Вот здесь https://samara.stroyurist.ru/services/s ... troiteley/ можно уже через несколько минут оставить свои контактные данные, на помощь обязательно придёт сотрудник поможет вам, ответит на вопросы. Пройти повышение квалификации можно в удобное время, ещё и цены адекватные – это ещё один плюс. Захотелось помочь вам советом и поэтому, решила отписаться. Вернуться к началу

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