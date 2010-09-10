Нейминг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Нейминг

Сообщение klonik » Сегодня, 12:48

Подскажите, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время чтобы оставить заявку на разработку нейминга? Интересно почитать ваши комментарии и от советов я точно не откажусь. Буду благодарна за любые рекомендации.
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