Нейминг
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Нейминг
Подскажите, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время чтобы оставить заявку на разработку нейминга? Интересно почитать ваши комментарии и от советов я точно не откажусь. Буду благодарна за любые рекомендации.
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