Сообщение klonik » Вчера, 12:48

Подскажите, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время чтобы оставить заявку на разработку нейминга? Интересно почитать ваши комментарии и от советов я точно не откажусь. Буду благодарна за любые рекомендации.