Нейминг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Нейминг

Сообщение klonik » Вчера, 12:48

Подскажите, куда стоит заглянуть уже в ближайшее время чтобы оставить заявку на разработку нейминга? Интересно почитать ваши комментарии и от советов я точно не откажусь. Буду благодарна за любые рекомендации.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 636
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Нейминг

Сообщение zevc » Сегодня, 10:09

Здравствуйте. Мне самой пришлось в интернете прогуляться по страницам разных сайтов, а потом только – сделала выбор в пользу одной площадки. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения. Рекомендую заглянуть вот сюда https://glagolia.com/services/naming/ разработка нейминга бренда написано, сколько займёт по времени и как оставить свои контактные данные для связи со специалистом уже через несколько минут. Нравится сам процесс, когда с головой погружаешься в этот мир новых, интересных возможностей. Плюс ко всему, если не хватает фантазии придумать название для бизнеса, лучше доверить эту миссию профессионалам.
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