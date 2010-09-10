Сервисный центр по ремонту техники
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Сервисный центр по ремонту техники
Добрый день форумчане. Часто тут нахожу полезную информацию, решил тоже поделиться. Есть в Минске сервисный центр, официальный сайт https://tehrem.by/ где мне недавно отремонтировали ноутбук. Он перестал включаться, но ребята сделали, еще и почистили, заменили термо пасту, что ноутбук теперь стал лучше и шустрее, не греется. Советую, в Минске у них несколько мастерских.
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