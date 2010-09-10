Салоны Рязани, все отзывы в одном топе!

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
elena188
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 08:50

Re: Салоны Рязани, все отзывы в одном топе!

Сообщение elena188 » Сегодня, 09:00

А я в Катрин курс массажа проходила. Ощущение будто заново родилась. Спина перестала болеть вообще. И что классно не единого синяка на теле. До этого была в другом салоне, после первого сеанса все тело в синяках, больше не рискнула. А в салоне Катрин прям шикарный массажист.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость