Сообщение elena188 » Сегодня, 09:00

А я в Катрин курс массажа проходила. Ощущение будто заново родилась. Спина перестала болеть вообще. И что классно не единого синяка на теле. До этого была в другом салоне, после первого сеанса все тело в синяках, больше не рискнула. А в салоне Катрин прям шикарный массажист.