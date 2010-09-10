Салоны Рязани, все отзывы в одном топе!
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Re: Салоны Рязани, все отзывы в одном топе!
А я в Катрин курс массажа проходила. Ощущение будто заново родилась. Спина перестала болеть вообще. И что классно не единого синяка на теле. До этого была в другом салоне, после первого сеанса все тело в синяках, больше не рискнула. А в салоне Катрин прям шикарный массажист.
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