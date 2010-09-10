Нужен мастер
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Нужен мастер
Нужен опытный мастер печник для постройки барбекю в летнем кафе. У кого то есть контакты такого человека в Москве?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Нужен мастер
Знаете что. Попробуйте зайти на сайт kamin-777 точка ру. Я видела там есть контакты мастеров которые в Москве изготавливают печи барбекю из кирпича У них там огромный каталог выполненных работ выложен в котором сразу же и фотографии прикреплены. Если какая понравится печь то будет легко объяснить специалисту какой именно вариант вам нужен.
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