Нужен мастер

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Нужен мастер

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:36

Нужен опытный мастер печник для постройки барбекю в летнем кафе. У кого то есть контакты такого человека в Москве?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Нужен мастер

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:02

Знаете что. Попробуйте зайти на сайт kamin-777 точка ру. Я видела там есть контакты мастеров которые в Москве изготавливают печи барбекю из кирпича У них там огромный каталог выполненных работ выложен в котором сразу же и фотографии прикреплены. Если какая понравится печь то будет легко объяснить специалисту какой именно вариант вам нужен.
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