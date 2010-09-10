Сообщение klonik » Сегодня, 08:40

Планирую купить в каждую комнату квартиры двери, осталось только выбрать интернет магазин для сотрудничества. Можете отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть и на что обратить особое внимание?