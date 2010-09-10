Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 08:55

Мне срочно нужно сделать выбор в пользу одной типографии, чтобы оставить заявку. Необходимо напечатать логотип компании и оформить оригинально 100 ежедневников для сотрудников. Какую типографию выбрать в Москве?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 636
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:43

Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только решила остановиться на одной площадке. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, рекомендую здесь ознакомиться с ценами, а потом только – оставить свой контактный номер телефона для связи. Очень удобно, не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, достаточно кликнуть мышкой и отправить на рассмотрение сотруднику заявку на печать. Хорошо, что все важные вопросы такого плана решаются без личного присутствия, обсудили себе дистанционно все нюансы и всё. Поэтому, ссылку лучше себе куда-то сохранить, она вам ещё в любом случае пригодится.
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