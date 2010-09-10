Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Мне срочно нужно сделать выбор в пользу одной типографии, чтобы оставить заявку. Необходимо напечатать логотип компании и оформить оригинально 100 ежедневников для сотрудников. Какую типографию выбрать в Москве?
Re: Подскажите
Я вас понимаю, сама просматривала в интернете многочисленные сайты, а потом уже только решила остановиться на одной площадке. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, рекомендую здесь ознакомиться с ценами, а потом только – оставить свой контактный номер телефона для связи. Очень удобно, не нужно лишний раз куда-то идти или же ехать, достаточно кликнуть мышкой и отправить на рассмотрение сотруднику заявку на печать. Хорошо, что все важные вопросы такого плана решаются без личного присутствия, обсудили себе дистанционно все нюансы и всё. Поэтому, ссылку лучше себе куда-то сохранить, она вам ещё в любом случае пригодится.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя