Сообщение klonik » Сегодня, 09:10

Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно кабели HDMI приобрести в интернете с доставкой по стране? Нужны контакты проверенного и надёжного магазина, поэтому решила написать вам и поинтересоваться, как быть?