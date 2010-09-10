Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 638
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 09:10

Можете отписаться и проконсультировать меня, где можно кабели HDMI приобрести в интернете с доставкой по стране? Нужны контакты проверенного и надёжного магазина, поэтому решила написать вам и поинтересоваться, как быть?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 636
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 09:54

Знакомая ситуация, потому что я сама просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только решила оформить заявку на покупку. Вам не обязательно поиски вести в интернете можно заглянуть вот сюда https://anlan.ru/articles/569 и ознакомиться с ценами, а потом останется только сформировать свой заказ и отправить его на рассмотрение менеджеру. Цены адекватные, можно позволить себе сотрудничество вести с проверенной и надёжной торговой площадкой в интернете. Мне удалось решить все важные вопросы, связанные с выбором способа оплаты и доставки быстро, потому решила выступить экспертом и помочь вам, скинуть ссылку на проверенный магазин.
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