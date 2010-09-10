Криптовалюта

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Криптовалюта

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 17:17

Коллеги, кто увлеается криптой. Хочу у вас спросить: с чего начать, чтобы зарабатывать на криптовалюте?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Криптовалюта

Сообщение Laca » Сегодня, 18:10

Наверно, изучению этой темы нужно немало времени уделить. Я пробовала несколько раз разобраться. Совсем мне все непонятно. Времени нет разбираться.
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