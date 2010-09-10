Криптовалюта

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Криптовалюта

Сообщение Зинаидушка » 28 янв 2023, 17:17

Коллеги, кто увлеается криптой. Хочу у вас спросить: с чего начать, чтобы зарабатывать на криптовалюте?
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Криптовалюта

Сообщение Laca » 28 янв 2023, 18:10

Наверно, изучению этой темы нужно немало времени уделить. Я пробовала несколько раз разобраться. Совсем мне все непонятно. Времени нет разбираться.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Криптовалюта

Сообщение Алексеич » 29 янв 2023, 12:20

Преже всего следите, какие новости криптовалют в мире происходят, на Incrypted уже публикуют новости 2023 года. Я тут прочитал, что американцы сейчас активно покупают биткоин, на них приходится 85% всех инвестиций в эту криптовалюту. Как думаете, что бы это значило? Может пора уже и нам опять поверить в финансовую привлекательность битка?
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Криптовалюта

Сообщение viktorcok » 33 минуты назад

Для меня после того как со мной расчитались криптовалютой ethereum была задача её обналичить. Так вот поделюсь с форумчанами тем как я это сделал. Самая простая и понятная форма вывода криптовалюты – через обменник. Здесь вы сами выбираете схему обмена на счет своего кошелька. Сами посмотрите рейтинг всех обменников которые меняют ethereum на монобанк https://whitexchangers.com/ru/exchange- ... -MONOBUAH/
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