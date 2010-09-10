Ремонт
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Ремонт
Дайте совет как можно сэкономить при ремонте в новостройке?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Ремонт
Мой вам главный совет тщательно перепроверяйте смету у рабочих. Да и чтобы цена ремонта квартиры в Москве была невысокой думаю следует отказаться от дизайн проекта. Опытный бригадир сам сможет вам предложить простые и стильные решения для вашего интерьера. Главное он их потом воплотить в жизнь сумеет в отличии от нарисованных дизайнером задумок.Радищева писал(а):Дайте совет как можно сэкономить при ремонте в новостройке?
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