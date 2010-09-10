Ремонт

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Ремонт

Сообщение Радищева » Сегодня, 07:26

Дайте совет как можно сэкономить при ремонте в новостройке?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Ремонт

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:46

Радищева писал(а):Дайте совет как можно сэкономить при ремонте в новостройке?
Мой вам главный совет тщательно перепроверяйте смету у рабочих. Да и чтобы цена ремонта квартиры в Москве была невысокой думаю следует отказаться от дизайн проекта. Опытный бригадир сам сможет вам предложить простые и стильные решения для вашего интерьера. Главное он их потом воплотить в жизнь сумеет в отличии от нарисованных дизайнером задумок.
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