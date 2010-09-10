Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 10:48

Друзья, помогите мне советами, где покупать газобетонные блоки с доставкой по Москве? Нет желания просматривать многочисленные сайты и надежда только на ваши комментарии и рекомендации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:39

Понимаю вас, потому что я сама прогуливалась по страницам разных сайтов, а потом уже только – остановилась на одной площадке. И вот не получилось остаться в стороне от вашего сообщения. Начните с ознакомительного процесса, газобетонные блоки можно узнать, сколько стоят – это для начала. А потом задать вопросы сотруднику и сформировать заявку на покупку. Компания уже не первый год работает в столице и всегда готова пойти навстречу и прийти на помощь. Я решила проконсультировать вас, поделиться ссылкой, потому что уверена она вам пригодится.
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