Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Хотим начальнику купить кожаное кресло, большое и стильное. Прошу вас поделиться советами, какой мебельный салон города выбрать для посещения уже в ближайшее время? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.
Re: Подскажите
Конечно, помогу чем смогу. Я вот не так давно сама просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только – остановилась на одном сайте. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, на странице https://linesalon.com/catalog/kresla-rukovoditeley/ можно ознакомиться с представленными в наличии вариантами кресел руководителей, а потом останется только выбрать какую-то одну модель. Вариантов много, от такого разнообразия глаза буквально разбегаются в разные стороны. Мне захотелось отписаться и помочь вам советом, уверена – ссылка в любом случае пригодится, как это было в моей ситуации. Выбирайте кресло, которое хорошо впишется в интерьер кабинета начальника.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость