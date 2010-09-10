Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 639
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:18

Хотим начальнику купить кожаное кресло, большое и стильное. Прошу вас поделиться советами, какой мебельный салон города выбрать для посещения уже в ближайшее время? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:25

Конечно, помогу чем смогу. Я вот не так давно сама просматривала отзывы и сравнивала цены, а потом уже только – остановилась на одном сайте. И вот не получилось пройти мимо вашего сообщения, на странице https://linesalon.com/catalog/kresla-rukovoditeley/ можно ознакомиться с представленными в наличии вариантами кресел руководителей, а потом останется только выбрать какую-то одну модель. Вариантов много, от такого разнообразия глаза буквально разбегаются в разные стороны. Мне захотелось отписаться и помочь вам советом, уверена – ссылка в любом случае пригодится, как это было в моей ситуации. Выбирайте кресло, которое хорошо впишется в интерьер кабинета начальника.
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