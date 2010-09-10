Сообщение zevc » Сегодня, 11:18

Хотим начальнику купить кожаное кресло, большое и стильное. Прошу вас поделиться советами, какой мебельный салон города выбрать для посещения уже в ближайшее время? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.