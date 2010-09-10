Сообщение klonik » Сегодня, 09:15

Здравствуйте. Хотела у вас спросить, стоит ли обсуждать свои проблемы с психотерапевтом онлайн? Надеюсь, что вы поделитесь советами, потому что я ни разу не была у такого специалиста на приёме, вот думаю ещё.