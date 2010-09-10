Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хотела у вас спросить, стоит ли обсуждать свои проблемы с психотерапевтом онлайн? Надеюсь, что вы поделитесь советами, потому что я ни разу не была у такого специалиста на приёме, вот думаю ещё.
Re: Подскажите
Что тут думать – записываться нужно и сделать это как можно скорее. Я не так давно очень тяжело и болезненно переживала разрыв со своим молодым человеком, не знала, как быть. И поэтому, не смогла вот так просто взять и пройти мимо вашего сообщения, психотерапевт онлайн консультация бесплатно возможна для тех, кому нужна помощь, но он боится о ней попросить. Ссылку лучше сохраните себе куда-то, чтобы при любой удобной возможности можно было прогуляться по сайту и снова выбрать удобный день и время для записи. Мне гораздо комфортнее общаться с врачом онлайн, ехать никуда не нужно и это очень хорошо.
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