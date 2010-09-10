Сообщение klonik » Сегодня, 09:31

Куда стоит заглянуть уже в ближайшее время, чтобы проверить автомобиль по госномеру? Было бы неплохо обсудить этот вопрос, и я рассчитываю на консультацию и советы со стороны. Что скажете мне на это?