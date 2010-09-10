Ветеринарная клиника

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Ветеринарная клиника

Сообщение Ingritt » Сегодня, 13:23

У меня приболела собака, уже несколько дней ничего не ест и пьёт еле-еле, решила долго не затягивать и не мучать своего любимца, и нашла вет клинику, с очень хорошими условиями, сказали, что нужно оставить на несколько дней для полного обследования, что меня больше всего порадовало, так это то что тут есть комфортная зоогостиница, где к питомцу относятся максимально душевно и у меня даже не возникло каких-то смежных чувств или дилеммы, оставлять тут или нет. Однозначно 5+
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