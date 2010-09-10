Подскажите
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Подскажите
Друзья, я решила у вас спросить, сколько стоит арендовать звуковое оборудование для концерта в нашем городе? Если честно, то у меня нет желания просматривать отзывы и сравнивать цены, поэтому решила поинтересоваться и спросить.
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что мне самой пришлось в интернете больше часа просматривать сайты, а потом уже только – сделала выбор в пользу одного из них. Начните с изучения информации теоретического плана, она вам ещё пригодится. Аренда Оборудования позволит быстро решить все важные организационные вопросы и останется только уточнить стоимости услуги. Хорошо, что в интернете можно дистанционно решать такие вопросы, поэтому я не смогла остаться в стороне от сообщения, и захотелось отписаться и помочь настроиться на просмотр информации.
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