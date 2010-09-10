Сообщение zevc » Сегодня, 10:35

Друзья, я решила у вас спросить, сколько стоит арендовать звуковое оборудование для концерта в нашем городе? Если честно, то у меня нет желания просматривать отзывы и сравнивать цены, поэтому решила поинтересоваться и спросить.